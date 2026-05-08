Луи Си Кей, которого «отменили» за домогательства, снова вышел на сцену

Американский комик Луи Си Кей, чье имя долгие годы было под своеобразным запретом в медиа США после громкого скандала с домогательствами, вернулся на сцену, пишет Super.ru. Почти 10 лет прошло с того момента, как в ноябре 2017 года несколько женщин одновременно обвинили его в непристойном поведении. Тогда комик был «отменен»: он потерял контракт с телеканалом FX, а премьера его фильма была отменена.

Луи Си Кей не стал отрицать обвинения и признался, что мастурбировал перед женщинами, но при этом оправдывался тем, что не показывал половой орган без разрешения и не понимал, какой властью обладает благодаря своему статусу.

«Я считал это нормальным», — заявлял он.

Теперь, спустя годы, комик возвращается. Его выступление запланировано в рамках ежегодного фестиваля Netflix Is A Joke Festival. Организаторы отмечают, что основная часть зрителей, интересующихся его персоной, — это миллениалы и представители поколения X. Зумеры же остались равнодушны.

Сам Луи Си Кей, судя по его недавним заявлениям, теперь считает свои действия неприемлемыми. Возможно, именно это новое осознание и стало причиной его возвращения на сцену.

Однако публика разделилась. Одни готовы дать комику второй шанс, веря в искренность его раскаяния. Другие же уверены, что «отмененный» должен навсегда остаться в прошлом.

