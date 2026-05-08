В честь Дня Победы в Подмосковье пройдут 25 тематических ярмарок

В предстоящие выходные Московская область погрузится в праздничную атмосферу: в регионе состоятся 25 тематических ярмарок, приуроченных ко Дню Победы. Торговые площадки откроются в 19 муниципальных образованиях — это даст жителям и гостям Подмосковья отличную возможность совместить покупку свежих и качественных продуктов с участием в торжественных мероприятиях. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ярмарки развернутся в разных уголках региона — не только в крупных городах, но и в небольших поселках, что сделает их максимально доступными для населения. Среди ключевых локаций:

город Королев — Станционная пл., вблизи д. 4;

город Куровское (Орехово‐Зуевский округ) — ул. Вокзальная, д. 14/96;

город Рошаль (муниципальное образование Шатура) — пешеходная зона на ул. Косякова;

поселок городского типа Монино (округ Щелково) — вблизи ул. Железнодорожной.

На ярмарках представят широкий ассортимент продукции от местных производителей: свежие овощи и фрукты, мясную и молочную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед и продукты пчеловодства, деликатесы и фермерские товары, консервированную продукцию и соленья.

Вся подробная информация — адреса площадок и расписание работы ярмарок — доступна на портале «Мой АПК».

