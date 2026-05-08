Оксана Самойлова после развода снова переехала ближе к природе

Московский суд 1 апреля поставил точку в бракоразводном процессе рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой. Пара, прожившая вместе 17 лет и воспитавшая четверых детей, рассталась мирно. Однако, как выяснилось, загородный дом остался у музыканта, а Оксана с наследниками переехала сначала в съемную квартиру в Москва-Сити, а затем, быстро пресытившись городской суетой, вновь отправилась в Подмосковье.

По информации Super.ru, бывшая жена рэпера арендует роскошный особняк в элитном коттеджном поселке Millenium Park на Новой Риге. Договор заключен до конца августа, но, учитывая любовь Оксаны к загородной жизни, возможно, она задержится здесь дольше.

Площадь дома составляет 800 кв м. В нем шесть спален, гостевой дом, гараж на две машины, а также спа-пространство с сауной и каминная зона со вторым светом. Интерьер выполнен в стиле «тяжелого люкса» с элементами ар-деко: мраморная отделка, итальянская мебель, дизайнерские люстры.

Панорамные окна выходят на участок площадью 25 соток с ландшафтным дизайном, прогулочными дорожками и декоративным освещением. Стоимость аренды такого удовольствия — от 1,8 до 2 млн рублей в месяц.

Соседями Оксаны по поселку стали блогер Лерчек (Валерия Чекалина), а также семейство певицы Ханны и продюсера Пашу. Сам особняк, кстати, выставлен на продажу за 275 млн рублей.

Ранее Оксана Самойлова назвала слухи о 200 млн рублей за шоу с Джиганом ложью.