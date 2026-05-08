«Единая Россия» проведет мероприятия в Подмосковье в преддверии Дня Победы

В преддверии Дня Победы «Единая Россия» проводит в Московской области праздничные мероприятия, в том числе митинги, флэшмобы, встречи и не только. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

Так, например, в канун Дня Победы партия совместно с «Ночными волками» организовали мотопробег в Химках. Кроме того, в Ступино на военно-историческом фестивале «Огненная дуга» прошла реконструкция сражений с участием техники, в Серпухове - юбилейный (десятый) патриотический флэшмоб «Синий платочек».

В регионе проживают 291 ветеран Великой Отечественной войны и более 400 жителей блокадного Ленинграда. Память о подвигах помогает сохранить проект «Парта Героя». В рамках него в Орехово-Зуевском лицее одну из парт посвятили легендарному снайперу Александре Алешиной, которая в свои 102 года лично пришла на открытие.

«Многие наши ветераны, несмотря на преклонный возраст, уделяют время патриотическому воспитанию молодежи, понимая, насколько это важно для страны, для нашего будущего. Наши деды и прадеды умели держать строй, не отступать перед трудностями и бороться до конца, до Победы», — отметил секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он принял участие в возложении к мемориалу «Вечная память павшим воинам 1941–1945» на Братском кладбище в Балашихе, а также выразил слова благодарности ветеранам.

В сообщении добавили, что «Единая Россия» каждый год проводит сотни патриотических мероприятий ко Дню Победы. Так, в 2026 году 9 мая желающие смогут присоединиться к флешмобу «Вальс Победы», организованному «Молодой Гвардией Единой России» в разных городах Подмосковья. Кроме того, активисты партии организуют раздачу георгиевских ленточек и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.