В Московской области рассказали о 5 крупнейших мошенничествах в апреле

Злоумышленники используют мессенджеры, подменные номера и психологическое давление, часто представляются сотрудниками правоохранительных органов или государственных структур. Рассказываем о 5 самых громких случаях месяца.

1. Дедовск: подросток передал драгоценности на 60 млн руб.

Несовершеннолетний житель Дедовска стал жертвой мошенников, которые связались с ним дистанционно. Под угрозой уголовного преследования злоумышленники убедили подростка открыть семейный сейф и передать курьеру золотые украшения. Общая стоимость утраченных ценностей составила около 60 млн руб. Мать пострадавшего обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело.

2. Химки: пенсионерка лишилась 23,5 млн руб.

Пожилая жительница Химок стала жертвой серии настойчивых звонков. Неизвестные представлялись сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Используя тактику беспрерывного давления, они убедили женщину снять все сбережения со счетов и передать наличные неизвестному лицу. Сумма ущерба составила более 23,5 млн руб.

3. Люберцы: почти 15,5 млн руб. под видом инвестиций

Молодая жительница Люберец на протяжении нескольких месяцев общалась с мошенниками, которые выдавали себя за представителей инвестиционной компании. Под предлогом заработка на бирже злоумышленники убедили ее переводить деньги на указанные счета. В итоге дама потеряла 15 млн 482 тыс. руб., поверив обещаниям высокой доходности.

4. Подольск: предприниматель потерял 13,4 млн руб.

Бизнесмен из Подольска стал жертвой схемы с «безопасными счетами». Злоумышленники выходили на связь через мессенджер, представляясь сотрудниками полиции. Под предлогом проверки и защиты средств они убедили предпринимателя перевести все сбережения на якобы защищенные счета. Ущерб составил 13,4 млн руб.

5. Ногинск: порядка 12,1 млн руб. из‐за «выгодных инвестиций»

Жительница Ногинска стала жертвой многодневной психологической атаки. Неизвестные звонили ей несколько дней подряд, представляясь трейдерами. Под предлогом выгодных инвестиций и гарантированного заработка они убедили жертву передать крупную сумму наличными неизвестному человеку. Общая сумма ущерба — 12 132 332 руб.

