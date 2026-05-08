Кефир вместо уксуса и прогулка после стола: нутрициолог объяснила, как есть шашлык без тяжести и изжоги

Майские пикники редко обходятся без знакомого сценария: ароматное мясо, добавка, потом еще одна, а через час — тяжесть в желудке и желание прилечь. Нутрициолог Екатерина Кочеткова в беседе с REGIONS рассказала, что секрет не в отказе от любимого блюда, а в осознанном подходе к его приготовлению и правильном балансе на тарелке.

По ее словам, подготовка начинается задолго до мангала — с выбора маринада. Вместо магазинных составов, перегруженных жиром и специями, она советует использовать натуральные компоненты.

«Кефир, минеральная вода, лимонный сок или томатная паста — отличные альтернативы. Если вы покупаете уже замаринованное мясо в магазине, внимательно читайте этикетку. Чем меньше в составе сахара, уксуса и усилителей вкуса, тем лучше. Эти добавки раздражают слизистую желудка и часто провоцируют изжогу», — пояснила нутрициолог.

Когда мясо готово, в силу вступает «правило половины тарелки». Ровно пятьдесят процентов порции должны составлять овощи и зелень — огурцы, томаты, кабачки, цукини или свежий салат. Именно клетчатка ускоряет пищеварение. Тяжелый майонез Кочеткова рекомендует заменить легким домашним соусом из греческого йогурта с зеленью, чесноком и лимонным соком.

Оптимальный объем порции для взрослого — около 200 граммов шашлыка. Этого хватает для насыщения без перегрузки желудочно-кишечного тракта. Что касается напитков, эксперт советует отказаться от алкоголя и сладкой газировки в пользу зеленого чая, травяных отваров или простой воды.

«Лучше отказаться от алкоголя и сладкой газировки. Выбирайте зеленый чай, травяные отвары или простую воду. Важный нюанс: пить лучше за 30 минут до еды или через полчаса после. Запивать шашлык во время трапезы не стоит — это замедляет процесс переваривания», — добавила эксперт.

Среди других рекомендаций — начинать трапезу с порции свежего салата, чтобы подготовить желудок, не ложиться после обеда, а выйти на легкую прогулку, которая ускорит метаболизм, и соблюдать тайминг: последний прием шашлыка должен происходить за три-четыре часа до сна. Детям и людям с чувствительным пищеварением нутрициолог советует предлагать шашлык из курицы или индейки — эти виды мяса усваиваются гораздо легче.