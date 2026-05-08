Спрос на продукцию фермеров Московской области в столичном регионе увеличился на 30%

По итогам I квартала 2026 года зафиксирован заметный рост спроса на продукцию подмосковных фермеров в Московском регионе. Онлайн‐продажи на платформе «Свое Родное» увеличились на 30% по сравнению с концом 2025 года. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Наибольшим спросом у покупателей пользуются авторские выдержанные сыры, молочная продукция, колбасы и деликатесы, выпечка, полезные десерты.

Параллельно с ростом спроса расширяется и предложение: сегмент крафтовых и ремесленных товаров увеличился на 10%. Это свидетельствует о развитии фермерских хозяйств и повышении их активности на рынке.

Платформа «Свое Родное» стала для подмосковных производителей важным и устойчивым каналом сбыта. Сегодня на сервисе представлены разнообразные хозяйства региона с широким ассортиментом продукции.

