Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибудет в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Айбека Смадиярова сообщает Lenta.ru со ссылкой на KazTAG.

Смадияров заявил, что казахстанский лидер примет участие в праздновании 9 Мая в российской столице. В Кремле выразили удовлетворение в связи с этим решением и назвали предстоящий рабочий визит Токаева дружественным шагом.

По информации СМИ, в рамках поездки запланирована отдельная встреча президента Казахстана с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые вопросы стратегического сотрудничества. Встреча пройдет в преддверии визита Путина в Казахстан, намеченного на конец мая.

Участие Токаева в праздновании Дня Победы в Москве подчеркивает союзнический характер российско-казахстанских отношений и взаимное уважение к общей исторической памяти. Ранее Казахстан неоднократно подтверждал приверженность совместному празднованию 9 Мая как символа подвига народов бывшего СССР в борьбе с нацизмом.

Ранее губернатор Подмосковья вместе с героями СВО возложил цветы к Вечному огню у стен Кремля.