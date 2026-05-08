Дышат через соломинку, сердце подводит, спина не держит: ветеринар назвала самые проблемные породы собак

Прежде чем выбирать щенка, стоит заглянуть не только в его глаза, но и в его медицинскую карту — вернее, в типичные болезни, прописанные породе самой природой и селекцией. Подмосковный ветеринарный врач Лариса Супникова в беседе с REGIONS рассказала, какие собаки требуют от хозяев особой готовности к тратам и уходу.

По ее словам, многие люди влюбляются во внешность, не думая о врожденных проблемах. Обаяние бульдога или грация немецкой овчарки часто оборачиваются огромными ветеринарными счетами, поэтому все «слабые места» породы лучше изучить заранее.

Бульдоги и мопсы: заложники сплющенной морды

Французские и английские бульдоги, а также мопсы относятся к брахицефалам — собакам с укороченной мордой. Из-за узких ноздрей и сплющенного носа они пытаются дышать, по выражению Супниковой, словно через соломинку. В жару или при нагрузках это грозит удушьем, многим требуются дорогостоящие операции по расширению ноздрей и укорочению неба. Добавьте сюда проблемы с позвоночником, кожные аллергии, инфекции в складках и медленный метаболизм, ведущий к ожирению. У мопсов отдельная беда — выпуклые глаза, которые при несильной травме или грубой игре могут выпасть. Счет в таких случаях идет на часы, иначе собака ослепнет.

Немецкая овчарка и лабрадор: мощь, которую подводит наследственность

Немецкие овчарки — одни из умнейших собак, но настоящий бич породы, по словам ветеринара, дисплазия тазобедренного и локтевого суставов, которая приводит к хромоте и мучительным болям. Операции по замене суставов стоят огромных денег. Лабрадоры, в свою очередь, страдают от той же дисплазии и к тому же готовы есть всегда. Владельцу нужна железная сила воли, чтобы не перекармливать питомца, потому что лишний вес на проблемные суставы — это смертельная нагрузка. Каждый третий лабрадор, по статистике, заболевает раком.

Такса: анатомия, которая не прощает прыжков

Длинный позвоночник и короткие лапы делают таксу классическим пациентом невролога. Прыжок с дивана или активная игра могут обернуться грыжей межпозвоночных дисков и даже параличом. Лечение таких травм — сложные и дорогие операции, поэтому владельцам такс Супникова советует особенно тщательно следить за весом и не позволять питомцу резких движений.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель и гиганты: сердце слабеет первым

У кавалер-спаниелей к 5–7 годам почти поголовно развивается миксоматозная болезнь митрального клапана, ведущая к сердечной недостаточности, пожизненным лекарствам и регулярным приемам кардиолога. Немецкие доги и другие гигантские породы живут в среднем 7–9 лет, а их главный враг — заворот желудка, при котором счет идет на минуты. Сердце гигантов не справляется с нагрузкой, суставы — с весом, и организм изнашивается очень быстро.

Йоркширский терьер: хрупкость в миниатюре

Маленькие йорки — частые гости интенсивной терапии. Капризный желудок, предрасположенность к панкреатиту, коллапсу трахеи и аномалиям сосудов печени требуют очень тщательного подбора питания и аккуратного обращения, особенно за шею.

Супникова подчеркнула, что знание этих особенностей не должно отпугивать будущих хозяев, а напротив — помогать сделать осознанный выбор. Если человек готов к трудностям и финансовым затратам, он будет любить и лечить своего питомца, несмотря ни на что.