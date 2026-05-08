Запой: что на самом деле происходит с организмом и зачем звать врача

Почему «просто перетерпеть» — плохая идея Многие думают: «Помучаюсь пару дней после запоя, просплюсь — и порядок». Теоретически — да. Практически есть два «но».

Первое — обезвоживание и сгущение крови. Алкоголь выводит воду, электролиты разбалансированы. Сердце начинает колотиться, как дятел.

Второе — алкогольный делирий. Он приходит на 2–3 сутки после отмены. Это реальная угроза отёка мозга и травм. Лечится только медикаментозно и в стационаре.

Что делает врач?

Ставит капельницу с солевым раствором, глюкозой, магнием, витаминами группы B (особенно тиамином, иначе можно заработать синдром Гайе-Вернике — это когда начинаются проблемы с мозгом). Добавляет успокоительное.

Процедура вывода из запоя занимает час-полтора. Улучшение наступает через 30–40 минут.

Через 6–8 часов человек спит нормальным сном.

А можно самому, без капельницы?

Можно, если запой длился не больше двух дней и у вас нет хронических заболеваний. Схема простая: пить прописанные доктором препараты, есть бульон, спать, не пить спиртное. Популярное лекарственное средство с обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным действием — с осторожностью (разжижает кровь — могут быть носовые кровотечения). Но если вы пили неделю и больше, то самодеятельность — лотерея. В 20% случаев всё кончается вызовом скорой.

Коротко о главном

• Запой — биохимия, а не распущенность. Не надо стыда, но и героизма с «перетерпением» тоже не надо.

• Резкий выход опасен судорогами, инфарктом или алкогольным делирием.

• Капельница — штатная процедура.

• Детоксикация не лечит алкоголизм.

• Службы выездной наркологии работают круглосуточно



