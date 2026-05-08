Запой: что на самом деле происходит с организмом и зачем звать врача
Почему «просто перетерпеть» — плохая идея
Многие думают: «Помучаюсь пару дней после запоя, просплюсь — и порядок». Теоретически — да. Практически есть два «но».
Первое — обезвоживание и сгущение крови. Алкоголь выводит воду, электролиты разбалансированы. Сердце начинает колотиться, как дятел.
Второе — алкогольный делирий. Он приходит на 2–3 сутки после отмены. Это реальная угроза отёка мозга и травм. Лечится только медикаментозно и в стационаре.
Что делает врач?
Ставит капельницу с солевым раствором, глюкозой, магнием, витаминами группы B (особенно тиамином, иначе можно заработать синдром Гайе-Вернике — это когда начинаются проблемы с мозгом). Добавляет успокоительное.
Процедура вывода из запоя занимает час-полтора. Улучшение наступает через 30–40 минут.
Через 6–8 часов человек спит нормальным сном.
А можно самому, без капельницы?
Можно, если запой длился не больше двух дней и у вас нет хронических заболеваний. Схема простая: пить прописанные доктором препараты, есть бульон, спать, не пить спиртное. Популярное лекарственное средство с обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным действием — с осторожностью (разжижает кровь — могут быть носовые кровотечения). Но если вы пили неделю и больше, то самодеятельность — лотерея. В 20% случаев всё кончается вызовом скорой.
Коротко о главном
• Запой — биохимия, а не распущенность. Не надо стыда, но и героизма с «перетерпением» тоже не надо.
• Резкий выход опасен судорогами, инфарктом или алкогольным делирием.
• Капельница — штатная процедура.
• Детоксикация не лечит алкоголизм.
• Службы выездной наркологии работают круглосуточно
