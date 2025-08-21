В Казани уникальная операция вернула к жизни пациента с аневризмой сердца и инфарктом

В Казани врачи городской клинической больницы № 7 совершили настоящий прорыв, вернув к полноценной жизни пациента с крайне тяжелым и редко диагностируемым состоянием, сообщило издание «Чистопольские известия».

42-летний мужчина обратился в медучреждение с рядовой жалобой на боли в спине. Однако тщательное обследование выявило шокирующий случай — пациент перенес обширный инфаркт миокарда, даже не заметив его.

Состояние пациента было критическим. Обследование показало полную закупорку одной из коронарных артерий, аневризму сердца (истончение и выпячивание стенки) и серьезное нарушение насосной функции жизненно важного органа. Жизнь мужчины висела на волоске, поэтому требовалось срочное хирургическое вмешательство.

Отмечается, что сложнейшая операция длилась шесть часов. Для спасения пациента хирурги были вынуждены остановить его сердце, подключив для поддержания жизни аппарат искусственного кровообращения.

За это время медики выполнили ювелирную работу — удалили массивный тромб из левого желудочка, сформировали новую, полноценную полость сердца, укрепив ее специальной биологической заплатой, и провели аортокоронарное шунтирование, чтобы восстановить нарушенное кровоснабжение.

После операции сердце пациента запустилось самостоятельно — врачам даже не пришлось применять дефибриллятор. Мужчину выписали из больницы после прохождения полного курса из реабилитации в хорошем состоянии.

