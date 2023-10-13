Уникальную операцию на сердце провели подмосковные врачи

Пациента с гноем в сердце спасли кардиохирурги Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ). Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Отмечается, что пятидесятидвухлетний пациент поступил в медучреждение с ранее выявленным инфекционным эндокардитом аортального и митрального клапанов сердца. При такой патологии происходит воспаление внутренней оболочки сердца, опасность этого процесса заключается в том, что вероятно развитие абсцесса — гнойных очагов.

Завотделением кардиохирургии МОНИКИ Дмитрий Зыбин отметил, что вся операция длилась шесть часов. В ходе нее два сердечных клапана были протезированы, а часть структур сердца пришлось реконструировать. Так как они были изъедены инфекцией и частично разрушены. Подчеркнем, что подобное вмешательство было проведено в Московской области впервые.

На данный момент пациент чувствует себя хорошо и уже выписан из медучреждения. При этом ему не потребуется дополнительная реабилитация и он сможет вернуться к привычной жизни.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье активно модернизируют стационары.