Уникальную операцию на сонной артерии провели врачи из подмосковного Егорьевска

В региональном сосудистом центре Егорьевской больницы прооперировали пятидесятидевятилетнего мужчину, который поступил в медучреждение с жалобами на слабость в ногах, снижение зрения, головные боли, головокружение, неустойчивость при ходьбе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Отмечается, что ранее у пациента был диагностирован диабет, лишний вес, а несколько лет назад он перенес инсульт. Тем не менее, он принял решение не наблюдаться у невролога. Проведенная диагностика выявила у мужчины атеросклеротическую бляшку, которая практически полностью перекрыла кровоток, что могло привести к повторному инсульту.

«Мы впервые в стенах нашей больницы выполнили пациенту каротидную эндартерэктомию — операцию по удалению бляшек, снижающую риск возникновения повторного инсульта. В ходе вмешательства мы сделали разрез в области шеи, необходимый для доступа к общей сонной артерии. После чего рассекли ее, удалили атеросклеротические бляшки и ушили раны», — рассказал руководитель сосудистого центра, кандидат медицинских наук Фуркат Гафуров.

Примечательно, что после операции пациент сразу проснулся от наркоза и начал самостоятельно дышать, что показывает хороший результат. На данный момент пациент чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.