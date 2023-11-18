Уникальную операцию по восстановлению функций левой руки провели женщине в Истре

Истринские хирурги провели уникальную операцию женщине, ранее победившей рак. У женщины после операции в связи с раком груди возник лимфостаз, из-за чего рука увеличилась в размерах, а также потеряла чувствительность и функциональность.

«Когда я впервые увидел Елену Павловну, она все время массировала больную руку. Левая рука у нее была в полтора раза толще, чем правая, и женщина почти не могла ею пользоваться». Связано это со спаечным процессом, который препятствовал оттоку лимфы», — рассказал заведующий гинекологическим отделением Истринской больницы Дмитрий Бурдин.

Елена Кутузова операцию по удалению злокачественной опухоли в молочной железе перенесла еще в 2010 году. Прошла все стадии, как положено: химио- и лучевую терапию. И когда казалось, что самое страшное позади, у женщины начались неприятности с левой рукой (именно с этой стороны делали операцию). Появился отек, боли, красные пятна, снизилась чувствительность. Качество жизни стало стремиться к нулю.

Заведующий гинекологическим отделением Дмитрий Бурдин и хирург, онколог-маммолог Владимир Осипов предложили Елене Кутузовой операцию, которая решила бы проблему. Женщина, недолго думая, согласилась, тем более что муж, видя ее мучения, поддержал.

Спустя две недели после вмешательства женщина просто сияет от радости и с удовольствием демонстрирует восстановившуюся двигательную активность левой руки.