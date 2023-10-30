Уникальную внутриутробную операцию беременной близнецами женщине провели в Подмосковье

Врачи Московского областного перинатального центра провели уникальную внутриутробную операцию беременной близнецами, имеющими редкий и опасный синдром фето-фетальной трансфузии. Об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что данная патология опасна тем, что один из развивающихся плодов считается донором, а другой — получателем крови. Кровь, как правило, отходит от донора к близнецу-реципиенту. С одной стороны, это приводит к снижению объема крови у близнеца-донора, а с другой — у получателя отмечается избыток крови.

При этом самым эффективным методом лечения является лазерная коагуляция сосудистых анастомозов, которая дает детям шанс на здоровую жизнь. В ходе такого вмешательства с помощью лазера выполняется коагуляция, то есть пережигание анастомозов — мест соединения сосудов, по которым кровь перетекает от одного плода к другому.

Заместитель главного врача по медицинской части Людмила Седая подчеркнула, что данная операция прошла успешно, а в дальнейшем специалисты медучреждения продолжат тщательно следить за течением беременности пациентки и состоянием плодов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московская областная станция скорой медицинской помощи получила шестнадцать новых машин скорой помощи от Минпромторга России.