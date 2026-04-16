«Уникальные анализы» и «анонимные счета»: депутат Панеш объяснил, как не попасть в кредитную кабалу после визита к врачу

Россиянам раскрыли основные признаки недобросовестных медицинских клиник, которые навязывают пациентам дорогостоящие и зачастую ненужные процедуры, искусственно раздувая итоговый счет. Как сообщает РИА Новости, первым и самым явным сигналом опасности являются агрессивные маркетинговые уловки, такие как обещания бесплатного комплексного обследования, льготной диагностики по квоте или внушительных скидок на первый визит.

Оказавшись в такой клинике, пациент рискует столкнуться с классической схемой запугивания. Врач, едва взглянув на результаты анализов, может огорошить человека якобы смертельным диагнозом. Пока доведенный до состояния шока посетитель не успел опомниться, его практически за руку ведут в соседний кабинет оформлять кредит на срочное и «жизненно необходимое» лечение. Помимо этого, в подобных учреждениях практикуется массовое навязывание избыточных анализов и так называемых «уникальных» диагностических панелей, что особенно распространено в таких областях, как гинекология, онкология и иммунология.

Эксперты также перечислили типичные фразы-триггеры, которыми оперируют сотрудники клиник для психологического давления на клиента. Среди них — утверждения о том, что соглашаться на процедуры нужно немедленно, иначе позже будет поздно, что акция действует только сегодня, или что без срочного вмешательства состояние больного неизбежно ухудшится. Для оплаты навязанных услуг пациентам предлагают различные кредитные программы или просят перевести деньги на некий анонимный счет.

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш дал совет тем, кто уже пострадал от подобных действий. Он рекомендовал в первую очередь сохранять абсолютно все документы: чеки, договоры на оказание услуг и медицинские выписки. Первым шагом должна стать письменная претензия на имя руководства клиники. Если же ответа не последует или в удовлетворении требований будет отказано, гражданам следует незамедлительно обращаться с жалобами в Роспотребнадзор, Росздравнадзор и прокуратуру.