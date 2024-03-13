Упал с 3-метровой высоты: мужчине, упавшему с крыши дома на даче, помогли врачи в Долгопрудном

В Долгопрудненскую больницу поступил сорокачетырехлетний пациент с жалобами на сильную боль и отечность рук, который ранее упал с трехметровой высоты во время проведения ремонтных работ на крыше у себя на даче. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Отмечается, что проведенная диагностика помогла выявить многооскольчатые переломы обеих костей предплечий со смещением, один из которых был открытым. Врачи оперативно сопоставили отломки костей и зафиксировали их гипсовыми лангетами. Однако при этом обе руки все равно оставались нефункциональными.

Заведующий отделением травматологии и ортопедии Долгопрудненской больницы Петр Лапынин рассказал, что сразу выполнить окончательный остеосинтез — соединение костных отломков конечностей — не представлялось возможным из-за выраженного отека, тяжести травмы и открытого перелома левого предплечья. Через день пациенту были наложены аппараты Илизарова на оба предплечья и выполнен остеосинтез перелома правой лучевой кости специальной пластиной.

Примечательно, что через две недели мужчине назначена операция по демонтажу аппаратов Илизарова и выполнение остеосинтеза левой лучевой кости. После реабилитации подвижность его рук будет полностью восстановлена.

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