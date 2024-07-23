Упала на каблуках: Девушке, сломавшей ногу в трех местах, оказали помощь врачи в Пушкино

В отделение травматологии Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В.Н. поступила тридцатилетняя девушка, которая упала на улице, попав в ямку на 12-сантиметровых шпильках. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Отмечается, что врачи диагностировали перелом ноги сразу в трех местах — оскольчатый перелом костей голени, большой берцовой и малой берцовой костей. Под спинальной анестезией пациентке провели остеосинтез, то есть сращение обломков костей, чтобы правильно их закрепить использовали штифты и винты.

«Остеосинтез позволяет уйти от традиционного и привычного гипса, и, соответственно, исключает вероятность вторичного смещения, а также последствий в виде тромбоза, остепороза, артроза. На поврежденную ногу пациентка смогла наступать вечером уже в день операции», — рассказал травматолог-ортопед Александр Первухин.

На данный момент девушка чувствует себя хорошо и уже выписана под амбулаторное лечение. Через год ей предстоит еще одна операция для удаления всех металлоконструкций. Иногда имплантаты остаются у пациента на всю жизнь, но, в основном, в более зрелом возрасте, когда кости даже при неосложненных переломах срастаются крайне медленно.