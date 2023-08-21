«Упала на согнутое колено»: Солнечногорские врачи заменили коленную связку женщине
Фото: [Пресс-служба Министерства здравоохранения МО]
Сорокалетняя женщина попала в травматологическое отделение Солнечногорской больницы после неудачного падения на левое согнутое колено с электросамоката. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.
Отмечается, что врачи провели обследование, результаты которого показали у пациентки повреждение задней крестообразной связки коленного сустава. Примечательно, что данная патология могла привести к развитию артроза. Специалисты приняли решение о проведении операции по замене связки.
Врач-травматолог Андрей Оверченко рассказал, что при помощи артроскопического оборудования была проведена операцию, во время которой заднюю крестообразную связку коленного сустава заменили сухожилием, взятым из длинной малоберцовой мышцы.
К счастью, благодаря профессионализму врачей и наличию артроскопического оборудования операция прошла успешно. На данный момент женщина чувствует себя хорошо и после реабилитации будет выписана.
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