«Упала на согнутое колено»: Солнечногорские врачи заменили коленную связку женщине

Сорокалетняя женщина попала в травматологическое отделение Солнечногорской больницы после неудачного падения на левое согнутое колено с электросамоката. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что врачи провели обследование, результаты которого показали у пациентки повреждение задней крестообразной связки коленного сустава. Примечательно, что данная патология могла привести к развитию артроза. Специалисты приняли решение о проведении операции по замене связки.

Врач-травматолог Андрей Оверченко рассказал, что при помощи артроскопического оборудования была проведена операцию, во время которой заднюю крестообразную связку коленного сустава заменили сухожилием, взятым из длинной малоберцовой мышцы.

К счастью, благодаря профессионализму врачей и наличию артроскопического оборудования операция прошла успешно. На данный момент женщина чувствует себя хорошо и после реабилитации будет выписана.

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