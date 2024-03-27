Уролог Асаханов рекомендует мужчинам надевать подштанники в холод весной
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Весна уже наступила, тем не менее во многих регионах РФ все еще доминирует отрицательная температура. Однако многие мужчины, соблазнившись датами на календаре, начинают ходить по улице без важного зимнего атрибута — кальсонов, более известных как подштанники, тем самым подвергая свою нижнюю часть тела воздействию низких температур, что может привести к медицинским осложнениям. По словам врача-уролога Загида Асаханова, холодная погода оказывает очень негативное влияние на «самый главный мужской орган» — простату, поэтому мужчинам обязательно следует носить подштанники или утепленное нижнее белье. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что специфических симптомов застуженной простаты нет, тем не менее если мужчина начал испытывать проблемы при мочеиспускании не стоит исключать патологию мочеполовой системы, связанную с переохлаждением.
По мнению медика, при частом использовании автомобиля, особенно с подогревом сидений, в дополнительном утеплении своих интимных мест мужчина не нуждается. В случае если представителю сильного пола приходится долгое время работать на улице или просто он любит долгие прогулки, подштанники значительно продлят репродуктивное здоровье.