Уролог Асанов считает, что прием цинка приводит к росту уровня тестостерона у мужчин

Микроэлементы служат важным фактором здоровья человека. Они нужны для нормального роста, развития, размножения и прочих физиологических функций. Особое внимание уделяется цинку, относящемуся к эссенциальным микроэлементам и участвующему в функционировании многих систем организма. По словам врача-уролога Аслана Асадова, на данный момент накапливается экспериментальный материал, который показывает значительную роль цинка в механизмах регуляции мужской репродуктивной системы, включая сперматогенез. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что этот микроэлемент является вторым по распространенности микроэлементом в тканях человека. Он содержится в красном и белом мясе, рыбе, молоке.

По мнению медика, цинк в виде цитрата экскретируется из предстательной железы в виде низкомолекулярного комплекса, а концентрация этого микроэлемента в семенной плазме в сто раз выше таковой в плазме крови. Поэтому он является главным фактором для правильной работы многих частей репродуктивной системы у мужчины. Кроме того, он нужен для зачатия, имплантации и благоприятного исхода беременности.

Он подчеркнул, что прием цинкосодержащих препаратов оказывает многогранное позитивное воздействие на фертильность.