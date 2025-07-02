Стало известно, сколько «ангарский маньяк» задолжал своим жертвам

«Ангарский маньяк» Михаил Попков, приговоренный к пожизненному заключению, задолжал своим жертвам почти 10 млн руб. за моральный вред. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

В общей сложности в отношении Попкова открыто 16 исполнительных производств о взыскании долгов, 14 из них связаны с компенсацией морального вреда.

Напомним, за убийства более 80 человек суд приговорил Михаила Попкова к пожизненному заключению. Преступления были совершены в 1990-2010 годах. Жертвами маньяка стали женщины, проживавшие в Иркутске, Ангарске, Усолья-Сибирском и в пригородах.

В те годы Попков работал в дежурной части ОВД по Центральному району Ангарска. По ночам он высматривал своих жертв, предлагая подвезти. Потом в пригородных лесах и на обочинах дорог прохожие находили тела женщин с признаками сексуального насилия.

Ранее сообщалось о том, что ангарский маньяк Попков предстанет перед судом еще за одно убийство.