Уролог Гадзиян перечислил причины важности пить воду перед сном

Многие люди пытаются избегать употребления воды перед сном, однако маленький стакан воды ночью, напротив, может предотвратить серьезные проблемы с сосудами. О важности употребления стакана воды перед сном рассказал хирург-уролог Марк Гадзиян. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По его словам, умеренное употребление воды поддерживает нормальные показатели кровяного давления и снижает риск сердечных проблем.

Медик отметил, что также это предотвращает ночные судороги в ногах.

По его мнению, норма употребления жидкости может быть разной в зависимости от времени года и уровня активности.