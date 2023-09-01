Уролог Гадзиян перечислил причины важности пить воду перед сном
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Многие люди пытаются избегать употребления воды перед сном, однако маленький стакан воды ночью, напротив, может предотвратить серьезные проблемы с сосудами. О важности употребления стакана воды перед сном рассказал хирург-уролог Марк Гадзиян. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По его словам, умеренное употребление воды поддерживает нормальные показатели кровяного давления и снижает риск сердечных проблем.
Медик отметил, что также это предотвращает ночные судороги в ногах.
По его мнению, норма употребления жидкости может быть разной в зависимости от времени года и уровня активности.