Уролог назвал помогающие вернуть мужчине сексуальное влечение продукты

По словам врача-уролога Алексея Волкова, тестостерон является главным гормоном, который оказывает влияние на функционирование половых органов мужчины, развитие мышечной системы, рост волос и иные метаболические процессы в организме. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что этот гормон еще оказывает значительное влияние на сексуальное влечение к противоположному полу.

По мнению медика, для достижения и поддержания нормального уровня тестостерона важно правильно питаться, совершать умеренные физические нагрузки, иметь полноценный отдых и регулярную сексуальную активность.

Он отметил, в рацион необходимо включить устрицы, зелень, куриные яйца, жирную рыбу, ягоды и горький шоколад.