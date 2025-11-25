Уролог назвал привычки, которые ухудшают состояние простаты

Неправильное питание, малоподвижность и нерегулярная сексуальная активность могут заметно ухудшить состояние предстательной железы. Об этом « Газете.Ru » сообщил уролог-андролог Арам Аракелян.

Уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Арам Аракелян отметил, что состояние предстательной железы напрямую зависит от образа жизни. По его словам, современный режим работы и привычки нередко создают условия для развития простатита и других нарушений.

Врач объяснил, что избыток жирной и острой пищи способен усиливать воспалительные процессы: соль и специи раздражают слизистую мочевыводящих путей и облегчают проникновение инфекции. Нерегулярная половая жизнь также неблагоприятно отражается на простате — застой секрета создает среду для роста бактерий.

Среди наиболее частых факторов риска специалист выделил гиподинамию. Длительное сидение за рулем или в офисе приводит к застою крови в малом тазу и нарушает питание тканей железы. Это повышает вероятность воспаления и ухудшает общее состояние органа.

Отдельно Аракелян подчеркнул вред алкоголя и курения: спиртное оказывает токсический эффект, а никотин ухудшает кровообращение и снижает иммунитет, делая железу более уязвимой.

Врач напомнил, что профилактика включает регулярную физическую активность, стабильную половую жизнь, умеренное употребление алкоголя, отказ от курения и сбалансированный рацион. Плановые осмотры помогают выявлять проблемы на раннем этапе и предотвращать осложнения.

