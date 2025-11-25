В Госдуму внесен законопроект о «периоде охлаждения» при продаже квартир

Депутаты в Государственной Думе инициировала законодательные изменения, направленные на защиту граждан от мошеннических схем при совершении сделок с недвижимостью. Как сообщили в пресс-службе партии, председатель Сергей Миронов и депутат Михаил Делягин внесли на рассмотрение палаты законопроект о введении семидневного «периода охлаждения» (материал есть у ТАСС ).

Согласно инициативе, поправки будут внесены в закон «О государственной регистрации недвижимости». Они устанавливают, что государственная регистрация перехода права собственности при продаже недвижимости физическим лицом должна осуществляться не ранее чем через семь дней с момента подписания договора купли-продажи. Как пояснил Миронов, данная мера призвана дать продавцу возможность трезво оценить свои действия и отказаться от сделки, если он осознает, что действовал под давлением мошенников.

Законопроектом также предусматривается полный переход на безналичные расчеты. Продавец сможет получить денежные средства только после государственной регистрации перехода права и исключительно на банковский счет. Для обеспечения безопасности расчетов предполагается использование защищенного счета и банковского аккредитива, где кредитная организация будет выступать гарантом исполнения обязательств между сторонами сделки.

Еще одним нововведением станет обязанность продавца, реализующего свое единственное жилье, предоставить нотариально заверенное согласие лица, у которого он будет проживать после совершения сделки. Это должно подтвердить наличие у продавца будущего места жительства.

В случае одобрения парламентом, новые нормы могут вступить в силу с 1 января 2026 года. Миронов призвал коллег-депутатов не затягивать с рассмотрением документа, выразив уверенность, что предлагаемый порядок заключения сделок обеспечит надежную защиту добросовестных участников рынка и повысит доверие граждан к сфере оборота недвижимости.

