Уролог Ротов назвал «убивающие» почки факторы

С целью сохранения здоровья почек стоит избегать вредных факторов, оказывающих на него пагубное влияние. По словам врача-уролога Антона Ротова, только избавившись от вредных привычек, введя в свой рацион правильные продукты и налаживания режима можно наладить работу почек. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он отметил, что среди вредных факторов, которые влияют на здоровье почек, - переохлаждение, неправильное питание, прежде всего избыточное употребление соли, алкогольных напитков, сладкой газировки, фастфуда, консервированных продуктов. Кроме того, к ним относятся наличие очагов хронической инфекции в организме, вроде кариеса и хронического тонзиллита, сахарного диабета и гипертонической болезни. Последние при неправильном лечении способны привести к серьезному поражению почек.

По мнению медика, также быстрое поражение почек способны вызвать и отдельные лекарственные препараты, например обезболивающие и жаропонижающие, ряд антибиотиков, большой объем мочегонных препаратов.

Он добавил, что для сохранения здоровых почек следует употреблять достаточный объем чистой воды, иметь сбалансированное питание, заниматься спортом и регулярно проверять их состояние.