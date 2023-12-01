Уролог Смерницкий считает, что эректильная дисфункция у мужчин может быть предвестником инсульта

Эректильной дисфункцией называются регулярно возникающие у мужчины проблемы с эрекцией, ограничивающие или делающие невозможной полноценную сексуальную жизнь. Врач-уролог Андрей Смерницкий рассказал особенности данной проблемы. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, частота половых актов положительно коррелирует с продолжительностью жизни у мужчин.

Медик добавил, что при наличии проблем с эрекцией стоит незамедлительно обратиться к врачу, так как эректильная дисфункция может быть первым признаком сердечно-сосудистых заболеваний.

По его мнению, причинами нарушения эрекции могут быть гипертензия, ожирение, гормональный дисбаланс, злоупотребление алкоголем, табакокурение, хронический стресс.