Уролог Сосновский рассказал, чем для мужчин может обернуться боль в промежности

Резкая боль в промежности может указывать на онкологию. На это в беседе с РИА новости указал врач-уролог, репродуктолог Станислав Сосновский.

Рассуждая о возможных причинах боли в промежности как у мужчин, так и у представительниц слабого поля эксперт отметил, что основными причинами происходящего являются геморрой, проктит, а также анальные трещины.

«Вместе с болью могут проявиться и дополнительные симптомы. Например, выделения, проблемы с мочеиспусканием или примеси в моче. Также причинами могут быть абсцесс прямой кишки, герпес гениталий, анальная онкология, молочница, заболевания, передающиеся половым путем расстройства нервного характера, и даже ушибы и травмы», - пояснил Сосновский.

Врач подчеркнул, что появившиеся в области от лобковой кости до копчика неприятные ощущения ни в коем случае нельзя оставлять без внимания. Сразу же нужно обратиться к профильному специалисту или терапевту, которые смогут быстро и, главное, вовремя поставить точный диагноз и составить план лечения.