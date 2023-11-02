Уролог Зеленин перечислил способы повышения уровня гормонов у мужчин

Тестостерон является основным мужским гормоном, отвечающий за нормальную половую функцию. Однако с возрастом его уровень уменьшается, что способствует нарушению процессов в организме. Врач-уролог Дмитрий Зеленин рассказал, как сохранить мужское здоровье и уровень гормонов. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, наиболее простыми и одновременно действенными способами являются здоровый образ жизни, отказ от курения и чрезмерного употребления алкогольных напитков, физические нагрузки, нормальная продолжительность сна и регулярная половая жизнь.

Медик добавил, что медикаментозные методы повышения тестостерона также практикуются, однако это можно делать только по рекомендации врача.

По его мнению, повышение либидо возможно и посредством применения высокоинтенсивной сфокусированной электромагнитной терапии.