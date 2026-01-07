Уши горят не от стыда: откровение лора, которое заставит надеть головной убор

Отоларинголог Дарья Гридина сообщила о рисках для здоровья, связанных с прогулками без головного убора в морозную погоду. Соответствующее заявление она сделала в интервью для издания «Лента.ру».

По словам специалиста, даже непродолжительное нахождение на холоде без шапки способно ослабить иммунную защиту организма. Это создает условия для развития респираторных заболеваний, включая простуду, ОРВИ и грипп. Гридина пояснила, что головной убор не обеспечивает прямую защиту от вирусов, но предотвращает переохлаждение, которое часто выступает пусковым механизмом болезни.

Врач отметила, что переохлаждение может активизировать патогенные микроорганизмы в носоглотке, повышая вероятность возникновения отитов, синуситов и тонзиллитов. Эти состояния рискуют перейти в хроническую форму. Неадекватное лечение вирусной инфекции на фоне переохлаждения способно привести к бактериальным осложнениям, таким как гайморит, пневмония и менингит.

Особую уязвимость к холоду, по словам Гридиной, представляют ушные раковины, которые не имеют значительной жировой прослойки. Их локальное переохлаждение может закончиться обморожением. Кроме того, продолжительное воздействие низких температур без головного убора увеличивает риск развития невралгии лицевого и тройничного нервов из-за сужения кровеносных сосудов и нарушения кровоснабжения.

