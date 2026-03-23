Зона риска на даче: врачи предупредили о смертельных инфекциях, которые поджидают россиян на грядках

Долгожданный выезд на природу оборачивается не только урожаем, но и серьезной угрозой здоровью. Заведующая приемным отделением Российской детской клинической больницы Минздрава, врач-педиатр Надежда Попова предупредила россиян о всплеске инфекций, который традиционно сопровождает начало дачного сезона. Об этом сообщает «Lenta.ru».

В списке опасностей — столбняк, кишечные инфекции, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), гепатит А, а в регионах с высокой численностью клещей — боррелиоз, энцефалит и туляремия.

Особое внимание врач уделяет столбняку. Возбудитель этой смертельной инфекции десятилетиями сохраняется в почве и попадает в организм даже через крошечную царапину или порез. Попова напоминает: ревакцинация от столбняка должна проводиться каждые десять лет. Если же травма случилась, а прививки нет, экстренную профилактику можно сделать в травмпункте.

Вторая по значимости угроза — клещи. Давить их пальцами нельзя, а после самостоятельного удаления насекомого обязательно нужно обратиться к врачу. Прививка от энцефалита остается самым надежным способом защиты. Эндемичными по этому заболеванию считаются Алтайский край, Бурятия, Вологодская область, а частично эндемичными — Московская, Тверская и Ярославская области.

Врач советует не пренебрегать простыми правилами. Работать с землей следует в плотных перчатках. Овощи и фрукты нужно тщательно мыть, а пить только бутилированную или кипяченую воду. Купаться — только в разрешенных местах, где нет водоплавающих птиц. Если помыть руки негде, выручат антисептики с содержанием спирта не менее 60 процентов. Соблюдение этих мер поможет провести дачный сезон без тяжелых последствий.

Ранее врач назвал неожиданную категорию людей, защищенных от трех видов рака.