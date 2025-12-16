«Уснуть за минуту: глазами по кругу». Новая техника от медиков в соцсетях: работает ли это на самом деле?

Забыть о бессоннице иногда можно с помощью простой техники, которая не требует никаких специальных условий. Речь идет о специальной последовательности движений глазами, которая, по мнению некоторых специалистов, способна ускорить засыпание.

Первооткрывательницей этого лайфхака считается хирург Кейтлин Тондо-Стил, которая поделилась им в соцсетях. Ее инструкция проста: закрыв веки, нужно плавно перемещать глазные яблоки по заданной траектории. Сначала — слева направо и обратно, затем — вверх-вниз, а после — по кругу, чередуя направление.

Хотя метод не имеет строгого научного подтверждения, его потенциальную пользу объясняют нейрофизиологическим подражанием. Как отмечает медсестра детского неврологического отделения Киара Девитт, эти движения имитируют активность глаз в фазе быстрого сна (REM-фаза). Таким образом, техника может «обмануть» мозг, подавая ему сигнал о начале глубокого отдыха и запуская процесс расслабления. Схожего мнения придерживается и психиатр Ишдип Наранг, оценивший практику как безвредный способ саморегуляции.

Таким образом, эта нестандартная «гимнастика для глаз» представляет собой своеобразный ментальный ритуал, который помогает переключить нервную систему в режим сна.

