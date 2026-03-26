Усталость, которая не лечится сном: невролог назвал первый признак рака

Рак часто развивается бессимптомно, и многие люди обращаются к врачу, когда болезнь уже на поздней стадии. Однако существуют неочевидные признаки, которые могут сигнализировать о развитии онкологического заболевания задолго до появления явных симптомов. О них рассказал невролог-нейроортопед, главный врач «Первого Медцентра» Евгений Федулов в беседе с « Лентой.ру ».

Усталость, которую нельзя объяснить

Первым звоночком, по словам специалиста, может стать непроходящее чувство переутомления. Это не та усталость, которая возникает после физической нагрузки или эмоционального напряжения. Даже длительный отдых не приносит облегчения — человек просыпается разбитым, а к вечеру чувствует себя еще хуже.

Также должно насторожить беспричинное снижение веса. Человек ест как обычно или даже больше, но килограммы уходят. Это один из классических признаков онкологических процессов, особенно заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Ночная потливость и лихорадка без причины

Еще один тревожный симптом — ночные приступы потливости. Человек просыпается в холодном поту, при этом температура тела остается нормальной. Или, наоборот, возникает лихорадка, но признаки инфекционного заболевания отсутствуют.

Увеличение лимфоузлов и изменения на коже

О развитии раковых клеток может свидетельствовать увеличение лимфатических узлов. Это может быть как местное, так и генерализованное увеличение, сопровождающееся болью или абсолютно безболезненное.

На коже тоже появляются изменения: сыпь, новые родинки, изменение цвета или формы уже существующих, непонятные синяки без предшествующей травмы, язвы, которые долго не заживают.

Проблемы с пищеварением и другие симптомы

Врач также обратил внимание на кровотечения из носа и десен, возникающие на фоне полноценного витаминизированного питания. Может появиться ощущение комка в горле, боль или затруднения при глотании.

Проблемы с кишечником — запоры, диарея, чувство неполного опорожнения — тоже могут быть сигналом. Частые позывы и боль при мочеиспускании, периодическое появление крови в выделениях — повод немедленно обратиться к врачу.

Федулов подчеркнул, что даже общее ощущение физического или эмоционального дискомфорта должно заставить человека искать причину. Появление хотя бы одного из этих признаков — это не повод для паники, но сигнал, что пора пройти диспансеризацию.