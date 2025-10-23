Утверждены новые клинические рекомендации по лечению гриппа

Минздрав обновил рекомендации по лечению гриппа у взрослых, расширив показания для ПЦР-тестирования. Теперь тесты советуют всем пациентам с симптомами, а не только госпитализированным и группам риска — пожилым, беременным, детям и людям с хроническими заболеваниями, сообщает Правмир .

Список разрешенных препаратов изменен. Из рекомендаций убрали «Кагоцел», вернули «Эргоферон» и добавили «Атериксен», «Рафамин», «Инозин Пранобекс» и «Таурактант». Жаропонижающая терапия теперь предполагает сочетание ибупрофена и парацетамола вместо прежней схемы с фенилэфрином и фенирамином.

Документ уточняет возможные осложнения гриппа: миокардит, менингит, энцефалит, ложный круп, острую дыхательную и циркуляторную недостаточность, токсический отек легких, отек мозга и инфекционно-токсический шок. По статистике, осложнения возникают у 10–15% заболевших, среди госпитализированных — до 30%.

В список вирусов добавлен новый тип D, который поражает крупный рогатый скот. У людей, контактирующих с животными, находят антитела, что может указывать на риск передачи.

Инфекционист Андрей Поздняков отметил, что из рекомендаций убраны препараты, стимулирующие иммунитет без доказанной противовирусной эффективности. Врач Владимир Неронов подчеркнул, что документ уточняет уже известные риски, а грипп не стал опаснее.

По данным Роспотребнадзора, в России еженедельно заболевают около 700 тыс. человек, количество госпитализаций растет, но остается в сезонной норме. В НИИ гриппа имени Смородинцева прогнозируют начало эпидемии в декабре, пик придется на январь.

