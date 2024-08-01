Уже более миллиона консультаций провели сотрудники кардиопульта станции скорой помощи в Подмосковье

Всего за время работы кардиопульта на Московской областной станции скорой медицинской помощи специалисты провели более одного миллиона консультаций. Об этом заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Именно благодаря работе консультационного центра, бригады скорой могут во время выезда передавать ЭКГ пациента врачу-кардиологу. Специалисты центра дистанционно расшифровывают ЭКГ, дают оценку состоянию пациента, на основе чего бригада принимает решение о его госпитализации.

Так, в более сорока процентов случаев у пациентов была выявлена острая сердечная патология, а почти у четырех процентов пациентов определен острый коронарный синдром, и они были оперативно госпитализированы в региональные сосудистые центры Подмосковья.

Напоминаем, что работа кардиопульта стала возможной, благодаря оснащению бригад Московской областной станции скорой помощи новыми электрокардиографами с функцией дистанционной передачи ЭКГ. Отметим, что на данный момент все выездные бригады оснащены такими аппаратами.