Уже более пяти тысяч маленьких пациентов осмотрели врачи в рамках выездов мобильного комплекса НИКИ

«В ходе таких выездов наши врачи осмотрели уже почти 5,3 тыс. маленьких пациентов, из которых 516 были направлены в наш институт для прохождения более углубленной диагностики. Благодаря таким выездам, мы можем обнаружить заболевание у ребенка на ранней стадии и начать своевременное лечение», — рассказала директор НИКИ Нисо Одинаева.