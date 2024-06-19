Уже более пяти тысяч маленьких пациентов осмотрели врачи в рамках выездов мобильного комплекса НИКИ
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
Врачи Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) провели уже почти семьдесят выездных осмотров маленьких пациентов с тяжелыми патологиями на мобильном комплексе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.
«В ходе таких выездов наши врачи осмотрели уже почти 5,3 тыс. маленьких пациентов, из которых 516 были направлены в наш институт для прохождения более углубленной диагностики. Благодаря таким выездам, мы можем обнаружить заболевание у ребенка на ранней стадии и начать своевременное лечение», — рассказала директор НИКИ Нисо Одинаева.
Выездная бригада состоит из узкопрофильных специалистов, а сам передвижной мобильный комплекс оснащен современной медицинской техникой: клинико-диагностической лабораторией, аппаратами эхокардиографии и УЗИ экспертного класса.
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