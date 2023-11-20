«Уже наблюдалась бы у психиатра»: какое заболевание может быть у китаянки, поцеловавшей незнакомца

В китайском городе Сямынь неизвестная женщина зашла в кафе, поцеловала одного из посетителей, а потом скрылась. Вызванные к месту происшествия сотрудники полиции предположили, что у дамы имеются психические расстройства.

Психолог и сексолог Екатерина Молния рассказала нашему корреспонденту, как в действительности могла обстоять ситуация, и какие проблемы с психикой вызывают тягу к поцелуям.

«Нельзя диагностировать подобные вещи, не отправив человека к врачу, который с помощью специальных тестов оценит уровень его адекватности. Мало ли, какие причины имелись у девушки. Может быть, она играла с кем-то на «слабо», может, мужчина вовсе первым проявил какой-то недвусмысленный интерес к ней», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Не исключено, добавила специалист, что поднявший шумиху посетитель кафе сам болен манией преследования или шизофренией, и ему просто показалось. Такие люди чаще жалуются на то, чего вовсе не было, но им попросту привиделось.

В то же время заболевания, провоцирующие столь нестандартное поведение, действительно существуют.

«Теоретически это все-таки может быть ОКР — обсессивно-компульсивное расстройство, при котором хочется всех целовать. Но тогда она бы всех целовала и, скорее всего, зная эту проблему, она бы так не ходила по улице. Если бы она целовала всех прохожих, то уже наблюдалась бы у психиатра или в психбольнице и принимала бы необходимые препараты, которые подавляли бы это желание», — подчеркнула Молния.

Также, по словам психолога, это может быть какой-то тяжелый случай по типу маниакальных наклонностей. Но и они должны быть на контроле у психотерапевта, так как посторонние люди могут пострадать от подобного человека, от его нежелательных действий.

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