«Дергается глаз во время просмотра фильмов»: психолог раскрыл неочевидные признаки измены

Неверность в отношениях — весьма болезненная и крайне неприятная проблема, столкнуться с которой не желает никто. Поэтому многие девушки задаются вопросом, по каким признакам можно определить мужчину-изменника.

Психолог Артур Вафин рассказал нашему корреспонденту, какие неожиданные странности в поведении избранника могут указывать на адюльтер.

«Если человек как-то странно себя ведет — это уже повод задуматься. Например, одна моя клиентка рассказывала, как вывела супруга на чистую воду, заметив, что у него появился нервный тик. Стал дергаться глаз во время просмотра фильмов с элементами откровенных сцен. Условно, увидел, как Леонардо Ди Каприо пишет портрет обнаженной Кейт Уинслет, — сразу дергается глаз», — рассказал собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Резкое изменение привычек, добавил эксперт, тоже может говорить об изменах. Если мужчина всегда предпочитал выпить в компании коньяк или виски, но в последнее время стал пить красное или белое вино, то мог подцепить привычку у любовницы.

Кроме того, обращать внимание следует даже на мелочи, не связанные напрямую с личной жизнью. Например, на здоровье и документы.

«Был случай, когда мужчина попал в психиатрическую клинику. Случай был не тяжелый, но причины близким были непонятны. Мужчина все тщательно скрывал, пока жена не узнала, что в поручители по здоровью избранник вписал не ее, а некую даму», — отметил Вафин.

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