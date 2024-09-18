Уже свыше 15 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в акции «Диктант здоровья»

Уже свыше пятнадцати тысяч жителей Подмосковья присоединились к федеральной образовательной акции «Диктант здоровья», сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Первыми на вопросы о правилах личной гигиены, здоровом питании, профилактике вирусно-инфекционных заболеваний и санитарно-гигиенических нормах ответили учащиеся одиннадцатого класса многопрофильной лингвистической гимназии в Мытищах.

Присоединиться к акции «Диктант здоровья» можно до 21 сентября. Онлайн-тестирование, состоящее из тридцати девяти вопросов, доступно по ссылке. Материалы для диктанта разработаны ведущими научными экспертами Роспотребнадзора.

Цель «Диктанта здоровья» — популяризация основ санитарно-гигиенической грамотности и здорового образа жизни.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды работающим в регионе врачам.