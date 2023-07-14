Уже во втором селе Приамурья пришлось ввести карантин по бешенству из-за лис

Ситуация с данным заболеванием в Тамбовском районе Амурской области постепенно приобретает характер эпидемии. После инцидента в Раздольном Россельхознадзор ввел в этом населенном пункте карантин. До этого такое же мероприятие было инициировано в селе Грибское. В него также ворвалась лиса, которая покусала сначала собаку, а затем и ребенка. У нее тоже были выявлены возбудители бешенства.

Об этом рассказало ТАСС. Данные села разделяет всего лишь 30 километров. А всего на протяжении 2023 года в регионе зафиксировано 7 случаев бешенства у зверей.