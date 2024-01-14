«В 20 раз больше жертв, чем от COVID»: человечество готовят к новой смертоносной болезни

Темой номер один на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), что пройдет с 15 по 19 января в швейцарском Давосе 2024 года, будет «болезнь X», которой по силам превзойти в минимум 20 раз пандемию коронавирусной инфекции, приводится на сайте организации.

Отмечается, что в обсуждении, намеченном на 17 января с докладами выступят глава ВОЗ Тедрос Гебреиесус, министр здравоохранения Бразилии, а также другие специалисты в области медицины.

«Учитывая новые предупреждения Всемирной организации здравоохранения о том, что неизвестная "болезнь X" может привести к смертям, в 20 раз большим, чем пандемия коронавируса, какие новые усилия необходимы для подготовки систем здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам?» — содержится в анонсе встречи.

Стоит подчеркнуть, что, учитывая стремительный рост устойчивости бактерий к уже известным антибиотикам, мировые инфекционисты склонны утверждать, что следующей «болезнью Х» будет именно бактериальная инфекция.