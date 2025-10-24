В Белгородской области выросло число случаев энтеровирусной инфекции

В Белгородской области фиксируется рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией, ротавирусными и норовирусными кишечными инфекциями, а также сохраняется превышение эпидпорога по ОРВИ, сообщает Бел.ру .

По данным Роспотребнадзора Белгородской области, за 2025 год зарегистрировано 62 случая энтеровирусной инфекции (ЭВИ), в то время как в прошлом году было 15 случаев. У большинства пациентов выявлен вирус Коксаки-16. Рост заболеваемости связан с более тщательной этиологической расшифровкой острых кишечных инфекций (ОКИ).

Заболеваемость коклюшем снизилась: в 2025 году зафиксировано четыре случая по сравнению с 109 случаями в 2024 году. Эпидемический паротит зарегистрирован у семи человек, преимущественно непривитых, в Шебекинском и Старооскольском округах.

Среди ОКИ ведущую роль занимают вирусные инфекции (58%), на бактериальные возбудители приходится 41,7%. Лидируют ротавирусные гастроэнтериты, далее норовирусные инфекции. Среди бактериальных возбудителей отмечены сальмонеллез и дизентерия.

Уровень заболеваемости ОРВИ в регионе составляет 47,6 случаев на 10 тысяч населения, еженедельно болеют около 7 тыс. человек, из которых 56% — дети. Наибольшее число случаев регистрируется в Белгороде и Старом Осколе. За последнюю неделю госпитализировано 142 человека, в Белгороде показатель достиг 54 на 10 тысяч населения, доминирующим вирусом является риновирус (57%).

Ситуация с корью остается под контролем: за 2025 год зарегистрировано девять случаев, контактных лиц выявлено 885, 74 человека получили вакцинацию по эпидпоказаниям.

