В больницах после теракта в «Крокусе» остаются 83 человека
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Восемьдесят три человека, пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле», остаются на лечении в больницах.
Список госпитализированных опубликовало министерство здравоохранения Московской области. Он доступен на сайте ведомства.
Всего в списке перечислены имена ста двадцати трех пострадавших, сорок из них уже выписали.
Ране губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о завершении поисковых работ на месте теракта.