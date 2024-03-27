В больницах после теракта в «Крокусе» остаются 83 человека

Здоровье
Медиаархив Подмосковья

Фото: [Медиаархив Подмосковья]

Восемьдесят три человека, пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле», остаются на лечении в больницах.

Список госпитализированных опубликовало министерство здравоохранения Московской области. Он доступен на сайте ведомства.

Всего в списке перечислены имена ста двадцати трех пострадавших, сорок из них уже выписали.

Ране губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о завершении поисковых работ на месте теракта.

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