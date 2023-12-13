В больнице подмосковного Егорьевска поддерживают молодых специалистов

Как отметила заведующая практическим обучением Московского областного колледжа № 1 Шатурского филиала Любовь Федорова, трудоустройству учеников уделяется большое внимание. Студенты учатся на бюджетных отделениях, поэтому в первую очередь колледж заинтересован, чтобы они остались работать в Московской области.

Главный врач егорьевской больницы Николай Гонтюрёв рассказал, что штат учреждения насчитывает 280 врачей и 618 сотрудников среднего медицинского персонала. Для молодых специалистов предусмотрены следующие меры поддержки: компенсация аренды жилья в размере 20 тысяч рублей в месяц, заработная плата до 60 тысяч рублей для специалистов с опытом работы, выплата начинающим специалистам в размере семи тысяч рублей, возможность участия в различных программах профессионального развития и карьерного роста.