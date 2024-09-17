В Детском клиническом центре имени Рошаля провели первую операцию
Фото: [Никита Анульев]
Специалисты Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля в подмосковном Красногорске провели первую операцию.
Хирургическое вмешательство потребовалось восьмилетнему пациенту из Наро-Фоминска с паховой грыжей. Лапароскопическую операцию провел руководитель отделения урологии-андрологии Федор Напольников.
Все прошло успешно, уже завтра мальчика выпишут домой.
Отметим, что на сегодня в ДКЦ запланировано еще тринадцать операций.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, что детские палаты в ДКЦ оборудованы всем необходимым для комфорта маленьких пациентов.