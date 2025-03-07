В детском саду Хабаровского края зафиксировали вспышку ротавируса

В поселке Заветы Ильича Хабаровского края зафиксирована вспышка ротавирусной инфекции в одном из детских садов, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Заболевание диагностировано у 12 воспитанников, у которых выявлена острая кишечная инфекция.

В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование с целью установления причин и обстоятельств массового заражения ротавирусом.

Работа группы, где произошла вспышка, временно приостановлена для проведения необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий. По предварительным данным, инфекция распространилась контактным путем от ранее заболевшего ребенка.

За последние сутки новых случаев заражения не зарегистрировано. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что лица, ответственные за нарушение санитарных норм, будут привлечены к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что семья с ребенком отравилась дихлофосом в съемной квартире в Санкт-Петербурге.