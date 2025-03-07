В детском саду Хабаровского края зафиксировали вспышку ротавируса
У 12 воспитанников детского сада в Хабаровском крае выявили ротавирус
Фото: [Медиасток.рф]
В поселке Заветы Ильича Хабаровского края зафиксирована вспышка ротавирусной инфекции в одном из детских садов, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Заболевание диагностировано у 12 воспитанников, у которых выявлена острая кишечная инфекция.
В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование с целью установления причин и обстоятельств массового заражения ротавирусом.
Работа группы, где произошла вспышка, временно приостановлена для проведения необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий. По предварительным данным, инфекция распространилась контактным путем от ранее заболевшего ребенка.
За последние сутки новых случаев заражения не зарегистрировано. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что лица, ответственные за нарушение санитарных норм, будут привлечены к административной ответственности.
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