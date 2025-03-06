Семья с ребенком отравилась дихлофосом в съемной квартире в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге произошло чрезвычайное происшествие, едва не закончившееся трагедией. Семья с ребенком, арендовавшая квартиру, подверглась воздействию дихлофоса, что привело к отравлению. Об этом стало известно из сообщения телеканала 78.ru в соцсетях.

В процессе выяснения обстоятельств стало известно, что незадолго до того, как новые жильцы въехали в квартиру, в ней проводилась обработка от тараканов. При этом владельцы не предупредили новых арендаторов о проведении дезинсекции.

В результате пострадали все члены семьи: и родители, и ребенок. После этого глава семьи потребовал вернуть деньги за аренду квартиры. Владелец жилья выполнил требование, но риелтор отказался это делать, попросту заблокировав пострадавших.

В результате семья была вынуждена обратиться с заявлением в правоохранительные органы Петербурга. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в СК России опровергли информацию, прозвучавшую в программе «Пусть говорят», о гибели четырех детей в Красной Сопке под Красноярском.