В Дмитровском округе Подмосковья действует карантин по бешенству животных

Очаг заражения — деревня Старо. Неблагополучными по бешенству признаны территории соседних населенных пунктов — это деревни Подгорная, Гульнево, Каменка, Походкино, Левково, Дом отдыха «Горки», СНТ «Нефтяник», «Квант», «Атмосфера», «Строитель-4», «Ясная поляна» и «Фиалка».

В деревне Старо, напомним, дикая лиса напала на собак местного жителя. Когда пострадавших животных привезли на обследование, у них обнаружили бешенство. Как отмечает руководитель дмитровской государственной ветеринарной станции Андрей Бояринов, на территории округа принят план мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства.

Случаи смерти от бешенства в Подмосковье редки — за десять лет погибло 14 человек. Но заразные животные встречаются довольно часто. За год курс антирабических уколов проходят в среднем 25 тысяч человек.

Дмитровская государственная ветеринарная станция напоминает, что для профилактики бешенства необходимо прививать своих домашних питомцев.

Ранее сообщалось, что ЦППК в Подмосковье начала ремонт двух станций на Горьковском направлении.