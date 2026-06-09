В Екатеринбурге хирурги удалили 70-летнему пациенту гигантскую опухоль весом более двух килограммов

Специалисты Свердловского областного онкологического диспансера провели уникальную операцию пожилому мужчине, удалив с его шеи липосаркому размером 15,5 сантиметра в длину и около девяти в ширину. Новообразование весило больше двух килограммов и угрожало жизни пациента, рассказали врачи, передает URAL.AIF.RU .

Житель Екатеринбурга обратился к медикам, когда заметил, что родинка на шее будто переместилась выше — на самом деле это кожу сместила растущая опухоль. В беседе с врачами мужчина признался, что небольшая шишка появилась у него около девяти месяцев назад, но поскольку дискомфорта не доставляла, он не придавал ей значения.

Онколог-хирург Самир Гарибов пояснил, что липосаркома развилась стремительно, но этого можно было избежать при своевременном обращении за помощью. Специалист отметил, что пациент отнесся к своему здоровью невнимательно. Опухоль располагалась рядом с магистральными сосудами, питающими головной мозг, проросла в мышцы и ветви нервных сплетений, что создавало реальный риск инсульта и нарушения двигательных функций.

Операция длилась около двух часов и прошла успешно. Гарибов признался, что удалять липосаркому таких размеров ему довелось впервые. Несмотря на почтенный возраст пациента — за 70 лет, — его организм оказался крепок, а восстановление прошло без осложнений. Уже через неделю мужчину выписали домой. Теперь он может вести привычный образ жизни, но останется под наблюдением специалистов.